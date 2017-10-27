Eski Vali Yardımcısı Gül'ün yargılandığı FETÖ davası

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski Vali Yardımcısı Fatih Gül'ün yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Gül ile avukatı Hasan Güney katıldı.

Gül, duruşmadaki savunmasında, mahkeme heyetinden "ByLock"a ilişkin mesajlaşma içeriklerinin dosyaya eklenmesini isteyerek, kendisinin kimlere, hangi mesajları bu program üzerinden yazdığını bilmek ve bunu dosyada görmek istediğini belirtti.

Yargıtayın bir kararında söz konusu programa dahil olmanın örgütsel bir amaçla gerçekleşmesi ve bu program üzerinden örgütsel faaliyetlerin yürütüldüğünün ispatlanması gerektiğinin beyan edildiğini öne süren Gül, "Yargıtay kararlarında ve AİHM içtihatlarında bir kişinin HTS kayıtları dolayısıyla terör örgütü üyeliği suçlamasından mahkum edilebilmesi mümkün değildir." iddiasında bulundu.

Avukat Güney de 15 aydır tutuklu bulunan müvekkili aleyhinde herhangi bir tanık beyanı bulunmadığını anlatarak, "ByLock" mesajlaşma içeriklerinin olmadığı yönünde dosyaya bir yazı girdiğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Gül'ün tutukluluk halinin devamı ile eksik evrakların tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.



- İddianameden



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Erzurum eski Vali Yardımcısı Fatih Gül'ün yurt dışı çıkış kaydının bulunmadığı ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtiliyor.



Gül'ün iş yerindeki aramalarda dijital materyaller incelenirken, "Fetullah Gülen'e mektup deşifre olduk" isimli 54 GB'lik bir dosya ile "İşte FETÖ Esed derin bağlantısı" isimli bir dosyanın bulunduğu ancak bu dosyaların açılamadığı ifade ediliyor.



İddianamede, örgütle bağlantılı Zirve Üniversitesinde kaydı olan Fatih Gül'ün eşinin de Bank Asya'da hesabı bulunduğu belirtilerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.