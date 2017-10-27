Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kooperatif ve birliklerin "Turquality" kapsamına alınması

27 Ekim 2017 Cuma, 16:12

BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Marmarabirlik'i, Turquality desteğiyle birlikte dünya markası haline getirmeyi hedefliyoruz. Alınacak destek kapsamında, bütün dünya Marmarabirlik'i konuşacak" ifadesini kullandı.

Marmarabirlik'ten yapılan açıklamada, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca hazırlanan "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Türk markalarının yurt dışında desteklenmesi amacıyla yürütülen Turquality Destek Programına kooperatif ve birliklerin de dahil edilmesi için verilen mücadeleden olumlu sonuç alındığı ifade edilen açıklamada, tebliğde yapılan değişiklikle Turquality'den faydalanacak şirketlere, "4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri"nin de dahil edildiği kaydedildi.

- Hedefimiz dünya markası olmak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, sektörün öncü kuruluşu olarak bu kararı 32 bin üretici ortağı adına sevinçle karşıladıklarını ifade etti.

Zeytin ve zeytinyağı sektöründe 5 kez ihracat şampiyonu olan Marmarabirlik'i, Turquality desteğiyle birlikte dünya markası haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Asa, şunları kaydetti:

"Biz bugüne değil, geleceğe yatırım yapıyoruz. Yapacak çok işimiz var, ortaklarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Yapılan değişiklikle tüm kooperatif ve birliklerimizin de ülkemize katma değer sağlayacak çalışmalar yapacağına inanıyoruz. Turquality dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı. Bu değişikliğin yapılmasında desteklerini esirgemeyen Başbakan Yardımcımız Sayın Hakan Çavuşoğlu başta olmak üzere, Ekonomi Bakanlığımız, Maliye Bakanlığımız ve ilgili diğer Bakanlıklarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sektörümüz ve tüm Marmarabirlik camiası için hayırlı olsun."

- "Marmarabirlik'in gücüne güç katacak"

Marmarabirlik'in Ar-Ge çalışmaları ve hedef pazarlara yönelik yeni ürünleri ile ihracat yaptığı ülke sayısını 7 yılda 18'den 54'e çıkardığını aktaran Asa, şöyle devam etti:

"Marmarabirlik, ürünlerini yurt dışında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 54 ülkeye doğrudan satmaktadır. 32 bin ortağın güç birliği ile dünya standartlarında üretim yapan birliğimiz, Ar-Ge faaliyetleri, inovatif ve yenilikçi yaklaşımlarıyla marka değerini her geçen gün artırmaktadır. Ancak bütün bunlara rağmen Marmarabirlik, Turquality'den faydalanamamaktaydı. Bugün itibariyle altyapımız hazır, gerekli resmi işlemleri de en kısa sürede yerine getireceğiz. Alınacak destek kapsamında, bütün dünya Marmarabirlik'i konuşacak, yurt dışında yapılacak reklam ve tanıtım faaliyetleri, Marmarabirlik markasının gücüne güç katacaktır."

İLGİLİ HABERLER
Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'na Çin ve Hindistan ilgisi
YEREL

BURSA ULUSLARARASI BLOK MERMER FUARI'NA ÇİN VE HİNDİSTAN İLGİSİ
Bursa'da avukatın bıçaklanması
YEREL

BURSA'DA AVUKATIN BIÇAKLANMASI
Banvit Başantrenörü Filipovski:
YEREL

BANVİT BAŞANTRENÖRÜ FİLİPOVSKİ:
FETÖ şüphelisi eski emniyet müdürü kaçarken yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ KAÇARKEN YAKALANDI
50 yıldır 1950 model traktörle tarlasını süren çiftçiye plaket
YEREL

50 YILDIR 1950 MODEL TRAKTÖRLE TARLASINI SÜREN ÇİFTÇİYE PLAKET
&quot;İhtiyacımız olan şey devamlılık&quot;
YEREL

"İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY DEVAMLILIK"
Bursa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL

BURSA'DA TIRA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
BBDSO'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri
YEREL

BBDSO'DAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSERİ
Bursa'da kültür-sanat
YEREL

BURSA'DA KÜLTÜR-SANAT

İyi Parti hakkında suç duyurusu
YEREL

İYİ PARTİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL

FUTBOL: ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI
BUDO'dan sefer iptalleri
YEREL

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

Bursa'da otomobil otobüse çarptı: 2 yaralı
YEREL

BURSA'DA OTOMOBİL OTOBÜSE ÇARPTI: 2 YARALI