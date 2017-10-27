Kooperatif ve birliklerin "Turquality" kapsamına alınması

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BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Marmarabirlik'i, Turquality desteğiyle birlikte dünya markası haline getirmeyi hedefliyoruz. Alınacak destek kapsamında, bütün dünya Marmarabirlik'i konuşacak" ifadesini kullandı.

Marmarabirlik'ten yapılan açıklamada, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca hazırlanan "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Türk markalarının yurt dışında desteklenmesi amacıyla yürütülen Turquality Destek Programına kooperatif ve birliklerin de dahil edilmesi için verilen mücadeleden olumlu sonuç alındığı ifade edilen açıklamada, tebliğde yapılan değişiklikle Turquality'den faydalanacak şirketlere, "4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri"nin de dahil edildiği kaydedildi.

- Hedefimiz dünya markası olmak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, sektörün öncü kuruluşu olarak bu kararı 32 bin üretici ortağı adına sevinçle karşıladıklarını ifade etti.

Zeytin ve zeytinyağı sektöründe 5 kez ihracat şampiyonu olan Marmarabirlik'i, Turquality desteğiyle birlikte dünya markası haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Asa, şunları kaydetti:

"Biz bugüne değil, geleceğe yatırım yapıyoruz. Yapacak çok işimiz var, ortaklarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Yapılan değişiklikle tüm kooperatif ve birliklerimizin de ülkemize katma değer sağlayacak çalışmalar yapacağına inanıyoruz. Turquality dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı. Bu değişikliğin yapılmasında desteklerini esirgemeyen Başbakan Yardımcımız Sayın Hakan Çavuşoğlu başta olmak üzere, Ekonomi Bakanlığımız, Maliye Bakanlığımız ve ilgili diğer Bakanlıklarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sektörümüz ve tüm Marmarabirlik camiası için hayırlı olsun."

- "Marmarabirlik'in gücüne güç katacak"

Marmarabirlik'in Ar-Ge çalışmaları ve hedef pazarlara yönelik yeni ürünleri ile ihracat yaptığı ülke sayısını 7 yılda 18'den 54'e çıkardığını aktaran Asa, şöyle devam etti:

"Marmarabirlik, ürünlerini yurt dışında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 54 ülkeye doğrudan satmaktadır. 32 bin ortağın güç birliği ile dünya standartlarında üretim yapan birliğimiz, Ar-Ge faaliyetleri, inovatif ve yenilikçi yaklaşımlarıyla marka değerini her geçen gün artırmaktadır. Ancak bütün bunlara rağmen Marmarabirlik, Turquality'den faydalanamamaktaydı. Bugün itibariyle altyapımız hazır, gerekli resmi işlemleri de en kısa sürede yerine getireceğiz. Alınacak destek kapsamında, bütün dünya Marmarabirlik'i konuşacak, yurt dışında yapılacak reklam ve tanıtım faaliyetleri, Marmarabirlik markasının gücüne güç katacaktır."