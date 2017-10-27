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Eşini av tüfeğiyle vuran zanlıyı tuvalete kilitlediler

27 Ekim 2017 Cuma, 16:20
Eşini av tüfeğiyle vuran zanlıyı tuvalete kilitlediler

KONYA (AA) - Konya'da kendisinden boşanmak üzere olduğu eşini alışveriş merkezinde av tüfeğiyle yaralayan zanlı, çevredekiler tarafından tuvalete kilitlenerek polise teslim edildi.

Ayhan Ö. (45), boşanma aşamasındaki eşi Fatma Ö'nün (37) çalıştığı merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Beyhekim Caddesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan iş yerine gitti.

Ayhan Ö, alışveriş merkezindeki kadınlar tuvaletinde eşi Fatma Ö'yü av tüfeğiyle vurdu. Silah sesini duyarak olay yerine gelen çevredekiler, yaralı Fatma Ö'yü çıkartıp saldırganı tuvalete kilitledi.

Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Fatma Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ayhan Ö'yü gözaltına aldı.

Zanlı, alışveriş merkezinden çıkartıldığı sırada çevredekiler tepki gösterdi.

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