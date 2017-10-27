Banvit Başantrenörü Filipovski:

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BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski, hala yeni bir takım olduklarını ve oyuncularının sistemi şu anda daha iyi anladığını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Filipovski takımın durumunu değerlendirdi.

Filipovski, sezona zorlu bir fikstürle başladıklarını ancak çıktıkları son üç maçı kazandıklarına anımsatarak, takımının şu anda toparlanma sürecinde olduğunu ve öz güven açısından da bu galibiyetlerin çok önemli olduğunu vurguladı.

Sezona iyi başlayamadıklarını anlatan Filipovski, "Hala yeni bir takımız ve oyuncularım sistemi şu anda daha iyi anlıyor. Gelişimimiz açısından birbirimizi daha iyi anlamaya ihtiyacımız var. Bu doğrultuda herkes çok sıkı çalışıyor. Kendilerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Filipovski, hafta sonunda ligde oynayacakları Trabzonspor maçına değinerek, şunları kaydetti:

"Bordo-mavililer hücum anlamında çok yetenekli bir takım ve çok sayıda skorer oyuncuları var. Geçen hafta 111 sayı atarak kazandılar. Çok sayıda skorer oyuncuya sahipler. Bu da onları yeterince tehlikeli bir takım haline getiriyor. Rakibimizi oyun için çok sokmamak için iyi mücadele edip, savunmada elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Taraftarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Geçen sezon onların da desteğiyle çok büyük başalarılara imza attık. Bu sene de aynı başarıları tekrarlamak için onların desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Eğer onlar salonu doldurup tam anlamıyla deplasmana çevirirlerse, burada yenemeyceğiz takım yok diye düşünüyorum. Cumartesi günü erken saatte oynayacağımızı biliyorum fakat salonun dolacağına da yürekten inanıyorum."

Filipovski, Yunan takımı AEK ile yapacakları maç öncesinde kadroya katılan Andy Rautins'un iyi bir şutör olduğunu ve takımlarına çok şey katacağına inandığını vurgulayarak, "Sezonu THY Avrupa Ligi şampiyonuyla açtık ve iki maç üst üste onlarla oynadık. Ardından FIBA Şampiyonlar Ligi ilk maçında İtalya'da Umana Reyer Venezia ile üç uzatma sonunda biten bir maça çıktık. Bu periyot bizim için gerçekten çok zorluydu. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Ama sezona üst seviye takımlarla oynayarak başladık. Bir yandan da bu iyi oldu. Kendimizi geliştirmek adına güzel bir adım olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.