Bin 65 çeşit "probiyotikli turşu" ile rekorlar kitabında

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, emekli kimya mühendisi Mustafa Koca, bikilerden yaptığı bin 65 çeşit "probiyotikli turşu" ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Çörekotu, hünnap, ışkın, çiriş, dağ çileği, keçiboynuzu, kudret narı, buğday rüşeymi, buğday çimi, semiz otu, ayrık otu, gojiberry, gilaburu, altın çilek, deniz kadayıfı, demir dikeni, yapışkan andız otu, kapari, enginar, zeytin yaprağı, atkestanesi gibi bin 65 bitkiyi kullanarak turşu yapan Koca, "En Çok Çeşit Probiyotikli Turşu Kurma" rekorunu kırma denemesinde bulundu.

Dünya Erkek Rekorları kapsamında düzenlenen rekor denemesi, İTÜ Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyetince kaydedildi.

ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu 62 yaşındaki Koca, çok zengin bir bitki florasına sahip Türkiye'de 16-18 bin farklı türde bitki yetiştiğini söyledi.

Bu zengin florayı değerlendirmeye gayret ettiğini belirten Koca, "Aldığım eğitimin bir sonucu olarak bu zengin florada bir yarış başlattım. Bir koşma içerisine girdim." diye konuştu.

Prof. Dr. Orhan Kural da heyet başkanı olarak Dinar'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Doğanın insanlara hediye ettiği her türlü imkandan faydalanılması gerektiğini vurgulayan Kural, şunları kaydetti:

"Burada yapılan çalışma bir bilim adamı gözüyle inanılmaz bir çalışma, bir emek. Sağlık için çok büyük kazanç çünkü çocuklarımız artık maalesef devamlı GDO'lu yiyeceklerle, tamamen suni, zararlı bir şekilde büyütülüyor. Şişman bir ülke olduk. Limon suyuna bağlı probiyotik turşular 715, simbiyotik bazlı 350, toplam bin 65. Bu bir dünya rekoru. Bunlar ancak dünyada 3 çeşit yapılabilmiş bugüne kadar. Patent alarak bunu dünyaya tanıtmış olacağız. İnanıyorum ki burası özellikle yurt dışından da gelen, rahatsızlık çeken insanlarca ziyaret edilecek. Şimdi Serdar Ortaç'ı arayacağım ve tedavi için buraya gelmesini söyleyeceğim."

Programa, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Ticaret Odası Başkanı Hakan Uyan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Tahtaoğlu, Ticaret Odası Meclis Başkanı Ahmet Acar, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.