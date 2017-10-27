Yeşilgiresun Belediyesporlu Cantekin:

GİRESUN (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında 29 Ekim Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak Yeşilgiresun Belediyespor'un Sırp asıllı Türk oyuncusu Dusan Cantekin, bu maçtan galip ayrılarak ligde yeniden çıkışa geçmeyi hedeflediklerini söyledi.
Cantekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk iki haftada oynadıkları karşılaşmalardan galip ayrıldıklarını, geçen hafta sonu ise Sakarya Büyükşehir maçında mağlup olduklarını anımsattı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la oynayacakları maça odaklandıklarını vurgulayan Cantekin, "Sakarya Büyükşehir müsabakasındaki hatalarımızı en asgariye indirerek, İstanbul karşısında kazanmak için mücadele edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanından galip ayrılarak ligde yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyoruz." dedi.