Beşiktaş'taki metro kazısında bulunan kalıntılar

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SAMSUN (AA) - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez, İstanbul'da yapımı süren Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş istasyonda rastlanılan tarihi kalıntılarla ilgili, "Bu mezarların Türklerle bir alakası yok. Çünkü buradan çıkan gömüler, iskeletler yakılmış. Türkler tarihlerinde hiçbir zaman yakma gömü geleneğini kullanmamıştır." dedi.

Prof. Dr. Dönmez, Samsun'da katıldığı 3. Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu'nda AA muhabirine, İstanbul Beşiktaş'ta yürütülen kazılarda rastlanılan kalıntılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kazıda bulunan kurgan tarzında mezarlarla ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Dönmez, bölgeyi eylül ayında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü ve öğrencileriyle gezdiğini söyledi.

İncelemelerin ardından kurgan tarzında mezarların "Türklerin de köken aldığı Proto Turan halkına ait olabileceği" yönünde tespit yaptığını anlatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Ancak bunların Türklere ait olabileceğine dair bir arkeolojik bulgu bulunmuyor. Bu tür spekülatif, toplumu yönlendirici, sosyal medyayı hareketlendirici başlıklarla haber yapılmaması gerektiğine inanıyorum. Bu mezarların Türklerle bir alakası yok. Çünkü buradan çıkan gömüler, iskeletler yakılmış. Türkler tarihlerinde hiçbir zaman yakma gömü geleneğini kullanmamıştır. Belki Traklara, belki Kimmerlere ait."

Bulunan tarihi kalıntılara "kurgan" denildiğini dile getiren Dönmez, "Kurgan, Türklerin de içinde olduğu Asya halklarının bir geleneğidir ancak Türkler kurganı 10. yüzyıla kadar kullanmışlardır. Bunu tarih dergisindeki yazımda belirttim. Yani kurgan türü mezarların bu insanların, Türklerin de ortaya çıktığı bölgeden geldiğini söyledim. 'Türklere aittir' demedim." ifadesini kullandı.

O dönemde henüz Türk, Yunan, Pers halkı gibi kavramların olmadığını, çünkü daha yazının bulunmadığına dikkati çeken Dönmez, "Kimin olduğunu bilmiyoruz. Bu tür etnisite çalışmaları antropolog ve ileri araştırmaların işi. Biz şu an bunları yapacak seviyede değiliz ama Türkiye'de iki tane kurgan uzmanı var. Bunlardan biri benim, birisi de Prof. Dr. Aynur Özfırat." diye konuştu.

Türklerin Anadolu'ya 1071'den önce geldiğinin Amasya Oluz Höyük kazılarıyla kanıtladığını vurgulayan Dönmez, "1071'den 100 yıl önce. Yani bugünkü Anadolu Türklerinin ataları Amasya'da, benim kazı yaptığım alanda gömülü. İstanbul'da ise 3 bin-3 bin 500 yıl öncesindeki bir tarihten bahsediliyor." dedi.

Prof. Dr. Dönmez, bu tarihi kalıntıların söz konusu mezarların Türklere ait olup olmamasından çok, Yunan öncesi birtakım halkların da İstanbul'da bulunması gerçeğini açığa çıkardığına işaret ederek, genellikle İstanbul'un tarihinin Yunanlılarla başladığının bilindiğini aktardı.