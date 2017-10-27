ANTALYA (AA) - Antalya'da 4 gün önce ailesiyle konakladığı otelin havuzuna düşen 6 yaşındaki İranlı kız çocuğu, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Parya Tajer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Küçük kızın cesedinin otopsi işleminin ardından ülkesine gönderileceği öğrenildi.
Kundu Turizm Bölgesi'ndeki 5 yıldızlı otelde ailesiyle tatil yapan Tajer, 23 Ekim Pazartesi günü yetişkinlerin kullandığı havuza düşmüş, otel görevlileri tarafından sudan çıkarılan kız çocuğu, hastanede tedavi altına alınmıştı.