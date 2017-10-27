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Bursa'da avukatın bıçaklanması

27 Ekim 2017 Cuma, 16:43

BURSA (AA) - Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, avukat Ahmet Cem Fırat'a yönelik bıçaklı saldırıyı kınadı.

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Altun, Fırat'ın, müvekkilinin hükümlü eşi tarafından azmettirilen ikizlerince bıçaklandığını aktardı.

Bıçaklı saldırının zanlıları 17 yaşındaki ikizler E.A. ve S.A'nın savcılıkta verdikleri ifadede suçu ikrar ettiklerini vurgulayan Altun, "Suçu ikrar ve kamu görevi icra eden avukatın silahlı eylem sonucu yaralanmış olduğu gerçeği karşısında zanlıların tutuklama talebiyle sorgu hakimi önüne çıkarılması tek başına yeterlidir." diye konuştu.

Altun, saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Acil şifalar dilediğimiz meslektaşımız Fırat'a yapılan planlı ve öldürmeye yönelik bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Son olarak da savcılık makamından, bu alçakça saldırının bütün failleri hakkında derhal ve etkili bir soruşturma yapılarak bir an önce yargı önüne çıkarılmalarını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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