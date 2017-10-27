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Rize'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

27 Ekim 2017 Cuma, 16:45

RİZE (AA) - Rize'de meydana gelen silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tophane Mahallesi eski müftülük sitesi altında İsmail P. ile İsmail B. ve kardeşi Mahmut B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail P. (55), İsmail ve kardeşi Mahmut B (44) kardeşlere tabancayla ateş etti.

Seken bir kurşun ise olay yerinde bulunan Harun Kara'ya (74) isabet etti.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail B. burada yaşamını yitirdi, diğer yaralılar tedavi altına alındı.

Kaçan İsmail P'nin yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.

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