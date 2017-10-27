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Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'na Çin ve Hindistan ilgisi

27 Ekim 2017 Cuma, 16:45

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneğinin (MADSİAD) iş birliğiyle düzenlenen Bursa 3. Uluslararası Blok Mermer Fuarı'na Çin ve Hindistanlı alıcılar yoğun ilgi gösterdi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, 50 bin ton ağırlığındaki 2 bine yakın blok mermerin görücüye çıkarıldığı, "dünyanın kapalı alandaki tek blok mermer fuarı"na, BTSO Ticari Safari Projesi kapsamında 40'ı aşkın ülkeden yabancı alıcı geldi.

Çin, Hindistan ve Uzakdoğu ülkelerinden gelen alıcılar, başta Bursa olmak üzere 25 ilden getirilen blok mermerlerle yoğun bir şekilde ilgilendi.

Henüz fuar açılmadan yüzde 30'u satın alınan mermerlerin, fuar bitiminde tamamının satılması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hindistanlı sektör temsilcisi Anil Kumar Toshnival, fuarın 3 yılda büyük bir gelişme kaydettiğini belirtti.

Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nın yakın zamanda dünyaca ünlü bir marka olacağını vurgulayan Toshnival, "Fuarda sergilenen blok mermerlerin kalitesi, oldukça yüksek. Türkiye'nin blok mermer üretimindeki zenginliğini çok iyi bildiğimiz için Bursa'ya geliyoruz. Fuarın ilk açıldığı yıldan bu yana sürekli kente geliyorum. Hindistan'da Türk mermeri daha çok tercih ediliyor. Zengin renklere sahip Türk mermerleri, Hindistan halkının daha çok ilgisini çekiyor." ifadesini kullandı.

Hindistanlı iş adamı Rajiv Agarwal da 10 yıldır Türk firmalarıyla ticaret yaptığına dikkati çekerek, "Bursa'ya da 2 yıldır geliyorum. Bu fuarın görsel şovu, oldukça iyi. Türk mermerinin kalitesi, dünya standartlarında." değerlendirmesinde bulundu.

MADSİAD Başkan Yardımcısı ve Yüce Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Erol Yüce, fuarın 5 yıl içinde daha da büyüyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, dünyanın en güzel mermer rezervlerine sahip ülkelerden biri. Fuarda 500'ü aşkın renk ve desende mermer sergileniyor. Doğal taşın modası, asla bitmeyecek. Çin'de doğal taşın olmadığı bir daire, 1 milyon dolar iken, 200 metrekarelik mermerle donatıldığı zaman bu rakam, 2 milyon dolara yükseliyor. Türk mermerinin önemi, bu yüzden çok büyük. Fuar öncesinde Uzakdoğu ülkelerinde ciddi tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi. Önümüzdeki yıllarda ise Avrupa ve Ortadoğu pazarında fuarı tanıtmayı hedefliyoruz."

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