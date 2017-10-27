Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Gaziantep'te:

GAZİANTEP (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cenevre süreci fonksiyonunu yitirirse o zaman siyasi süreç için alternatifler ortaya çıkar. Biz Cenevre'ye ilgi duyan, Cenevre sürecini destekleyen herkese bunu anlatmaya çalışıyoruz. Zaten siyasi çözüm olmazsa, çatışmasızlık bölgeleri dahil, bugüne kadar ateşkesle ilgili vardığımız mutabakatları ne kadar sürdürebiliriz, bu da ciddi bir soru işareti. O yüzden bir an önce siyasi sürece geçmemiz lazım." dedi.

Çavuşoğlu, Gaziantep temasları kapsamında Vali Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret ettikten sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Gazetecilerin Cenevre'deki Suriye görüşmelerine ilişkin sorusu üzerine Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Cenevre sürecini tekrar canlandırmak istediğini ancak bir sonraki toplantı için henüz bir mutabakat sağlanmadığını belirtti.

Mistura'nın bir kez bu konuda çabası olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Esasen Cenevre süreci siyasi çözümün merkezi olmuştu. Astana sürecinin oynadığı rol başkaydı, yansımaları işte ortada, çatışmasızlıkla ilgili, diğer alanlarla ilgili, güvenlik tedbirleri bakımından ama Cenevre süreci fonksiyonunu yitirirse o zaman siyasi süreç için alternatifler ortaya çıkar. Biz Cenevre'ye ilgi duyan, Cenevre sürecini destekleyen herkese bunu anlatmaya çalışıyoruz. Zaten siyasi çözüm olmazsa, çatışmasızlık bölgeleri dahil, bugüne kadar ateşkesle ilgili vardığımız mutabakatları ne kadar sürdürebiliriz, bu da ciddi bir soru işareti. O yüzden bir an önce siyasi sürece geçmemiz lazım. Siyasi sürece geçebilmemiz için de rejimin gerçek anlamda müzakereye hazır olması lazım. Daha önceki Cenevre toplantılarında muhalefet Suriye'nin geleceği için siyasi çözüm için ne istediğini net bir şekilde paylaştı ama rejim müzakereye hiçbir zaman yanaşmadı ve dönüşümle ilgili siyasi süreçle ilgili konuları tartışmaya bile açmadı. Dolayısıyla rejimin bu anlayışa getirilmesi gerekiyor."

Mevlüt Çavuşoğlu, Astana'da toplantı yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, "Astana'da tabii toplantı yapılacak. Astana'da süreç devam ediyor ve bu ayın sonuna doğru Astana'da yine bir toplantı yapılması planlanıyor. Ama Astana toplantılarının arasında, Astana toplantısı bittikten sonra, bir sonraki toplantıya kadar uzmanlar teknik görüşmeleri devam ettiriyor. Bazen Türkiye'de, bu hafta içinde olduğu gibi, bazen Rusya'da oluyor, bazen İran'da oluyor, dönüşümlü oluyor. Bu toplantıları uzmanlarımız devamlı bir şekilde zaten sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığımız, Genelkurmayımız, yine askerimiz ve istihbaratımız bu süreci yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Suriye'de siyasi istikrarın sağlanma süreci

Bir gazetecinin "Suriye'de siyasi istikrarın sağlanması konusunda zaman verebilir misiniz?" sorusuna Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi:

"Zaman verirsek biz, yanıltırız. Çünkü burada her şey Türkiye'nin elinde değil. Biz çok önemli bir aktörüz ama tek aktör de değiliz. Bize kalsa, bize göre 2 ay, 3 ay içinde bunu bitiririz. Bir geçiş yönetimi olması lazım, anayasanın hazırlanması lazım. Ülkenin seçime hazırlanması lazım ve insanların geri dönmesinin önündeki engelleri kaldırmak lazım ama burada daha arazide terörle mücadele var, başka aktörler var, başka unsurlar var, rejim var, rejim ne kadar hazır, bunların hepsi birbiriyle ilintili ama farklı farklı aktörlerin burada bulunması gerçekten bir zaman vermemizi, bir zaman belirlememizi zorlaştırır. Özellikle Türkiye olarak biz bu konumda da değiliz ama bir an önce olmasında fayda var."

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