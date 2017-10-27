TMO'nun fındık borsasındaki işlemleri

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GİRESUN (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), Giresun Ticaret Borsasınca (GTB) hayata geçirilen Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası Projesi ile lisanslı depo üzerinden 24 ve 26 Ekim'de 353 Elektronik Ürün Senedi alımı gerçekleştirdiği bildirildi.

GTB'den yapılan yazılı açıklamada, TMO'nun lisanslı depo üzerinden 22 Eylül'den itibaren salı ve perşembe günleri işlem gerçekleştirdiği kaydedildi.

Buna göre ofisin 24 ve 26 Ekim'de, 594 bin 108 kilogram karşılığı 353 Elektronik Ürün Senedi alımı yaptığı ifade edilen açıklamada, ofisin fındık lisanslı depo üzerinden aldığı fındığın kilogramına, randımanına göre 9,60 ile 11,50 lira arasında fiyat verdiği belirtildi.

Açıklamada, TMO'nun senet alımlarının maliyetinin 6 milyon 348 bin 627 lira olduğu vurgulandı.