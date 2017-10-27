Muğla'da yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük ve Zeytinköy mahallelerinde çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, havadan görüntüledi.

Zeytinköy Mahallesi'nde helikopterden çekilen görüntülerde, yeşil bir örtüye sahip alanın siyaha büründüğü görülüyor. Görüntülerde, arazinin çok engebeli olduğu, yanan tarım arazilerinde, yaşlı ve genç ormanlar, makilik alanlar bulunduğu belirgin şekilde ortaya çıkıyor.

Akbük Mahallesi'ndeki yangında ise denize yakın bir alanda başlayan yangının büyüyerek geniş bir alana yayıldığı görülüyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, ekiplerin yangına havadan ve karadan, teknolojinin son imkanlarını kullanarak mücadele ettiğini, yangınla mücadelede bin 500 işçi, 5 helikopter, 2 amfibik uçak, 85 arazöz, 51 ilk müdahale aracının kullanıldığını belirtti.

Bölge Müdürlüğünün son 10 yıllık verilerine göre, yılda ortalama 331 yangın çıktığına işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Yangınlarda ortalama 534 hektar alan zarar görmekte. Yangınların yüzde 32'si ihmal ve dikkatsizlik, yüzde 15'i kasıt, yüzde 29'u yıldırımdan meydana gelmekte. 2016'da çıkan 373 yangında 474 hektar alan zarar gördü. Yangınların yüzde 76'sı 11.00-19.00 saatlerinde çıkmakta. 27 Ekim itibariyle Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında 219 orman yangını meydana geldi. Yangınlarda 361 hektar ormanlık alan zarar gördü. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde çıkan 320 yangında 453 hektar alan zarar görmüştü."

Çelik, ziraat ve kırsal alanlarda çıkan 136 yangında ise 369 hektar alanın yandığını bildirdi.