Muş'ta terör operasyonu

MUŞ (AA) - Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün finans kaynakları ve sözde imam yapılanması ile KESK ve Eğitim-Sen içerisindeki yapıların deşifre edilmesine yönelik çalışma yapılmıştır. Muş merkez ve ilçelerde yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kaleşnikof fişeği, kurusıkı tabanca, 4 gram Hintkeneviri tohumu ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir."
Açıklamada ayrıca vatandaşların huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik oluşumlara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.