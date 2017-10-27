Muş'ta terör operasyonu

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MUŞ (AA) - Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün finans kaynakları ve sözde imam yapılanması ile KESK ve Eğitim-Sen içerisindeki yapıların deşifre edilmesine yönelik çalışma yapılmıştır. Muş merkez ve ilçelerde yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kaleşnikof fişeği, kurusıkı tabanca, 4 gram Hintkeneviri tohumu ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir."

Açıklamada ayrıca vatandaşların huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik oluşumlara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.