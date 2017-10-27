Eski Samsun Milletvekili Gürel'in vefatı

SAMSUN (AA) - Eski Samsun Milletvekili Ayhan Gürel, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gürel için Kavak ilçesindeki Yörgüç Paşa Camisi'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.
Gürel'in cenazesi, daha sonra şehir mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Gürel'in ailesinin yanı sıra AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Samsun'un Kavak ilçesinde 1941 yılında doğan Gürel, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra öğretmenlik ve serbest avukatlık yaptı. Gürel, 20. Dönem'de Samsun Milletvekili olarak parlamentoda bulundu.