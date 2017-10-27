Engellilerden şehitlik ziyareti

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de bir grup engelli, şehit kabirlerini ziyaret etti.

Engelliler Yaşam Derneği üyesi bir grup engelli ile aileleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehit mezarlarını ziyaret etti.

Engelliler ve aileleri ilk olarak geçen yıl Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen astsubay Göktan Özüpek'in mezarını ziyaret ederek dua etti.

Ardından engelliler diğer şehit kabirlerine karanfiller bıraktı.

Bu sıra 57 yaşındaki engelli Cevat Akıncı, görev şehidi jandarma komando eri Mustafa Kalenci'nin mezar taşındaki Türk bayrağını öpmesi dikkat çekti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan dernek başkanı Behice Köseoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehit mezarlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyetinin kurulması için canlarını feda eden şehitleri unutmadıklarını belirten Köseoğlu, bu nedenle engelliler olarak şehit kabirlerini ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Şehitlere Allahtan rahmet dileğinde bulunan Köseoğlu, engellilerinde ziyaretten çok duygulandıklarını anlattı.