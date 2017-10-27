Şanlıurfa'daki tapuda yolsuzluk iddiası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Tapu Müdürlüğünde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Hürriyet Mahallesi'ndeki Tapu Müdürlüğüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u "rüşvet almak, rüşvet vermek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Siverek ilçesinde 10 Ekim Salı günü Tapu Müdürlüğünde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.