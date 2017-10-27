Üniversite öğrencilerinden belde okuluna kütüphane

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta üniversite öğrencileri, "kardeş okul" seçtikleri belde okuluna yaklaşık bin kitaplık kütüphane kurdu.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yozgat Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, "Kardeş Okul Projesi" kapsamında geçen yıl başlattıkları kampanyada yaklaşık bin kitap topladı.

Boğazlıyan ilçesindeki Yenipazar İlkokulu ve Ortaokulu'nda kitaplarla kütüphane oluşturan öğrenciler, kampanyada toplanan bilgisayar, kırtasiye ve spor malzemelerini de okul yönetimine teslim etti.

Öğrenciler, daha sonra belde okulundaki miniklerle sohbet edip, müzik eşliğinde eğlendi.

Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere teşekkür ederek, "KYK öğrencileri bizlere dostluk elini uzattı. Kitaplar bizim en yakın dostlarımızdır. Kitaplar bitmez tükenmez hazine kaynaklarıdır. Kitaplar eskidikçe değer kazanır. Öğrencilerimiz bu kitaplardan en iyi şekilde yararlanacaktır." dedi.

- "Hababam Sınıfı filminden etkilendiler"

KYK Yozgat Yurt Müdürü Rasim Parlak da kardeş okula desteklerinin süreceğini söyledi.

Öğrencilerin Hababam Sınıfı filminden etkilenerek projeyi başlattığını dile getiren Parlak, kitapların toplanmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Bozok Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Yasin Koç ise 2002'de Kırıkkale'de eğitim gördüğü köy okuluna, "Kardeş Okul Projesi" kapsamında Ankara'dan öğrencilerin geldiğini anlattı.

Koç, "Bu davranış o zaman hoşuma gitmişti. Kendime söz vermiştim ben de çocukları sevindireceğim diye. Bizim köy okulumuzda 10 kitap vardı. Birçok kişi aynı kitabı okumak zorunda kalıyordu. Şimdi proje bize de nasip oldu. İnanıyorum ki öğrenciler bu anı unutmayacak ve büyüdüklerinde bu tür projelerde aktif rol oynayacak." diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinden Kezban Balta ise İstanbul'da yaşadığını, ilk kez köy okuluna geldiğini belirterek, "Etkinlikten dolayı yurt müdürlüğüne teşekkür ediyoruz." dedi.

Beldede eğitim gören Elif Öztürk ise okullarına kütüphane kurulmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.