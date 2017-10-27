GÜNCELLEME - Denizli'de doğalgaz zehirlenmesi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil fabrikasındaki bakım çalışması sırasında sızan doğalgazdan 68 işçi zehirlendi.

Kumkısık Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında makine bakımı yapıldığı sırada doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Sızıntıyı fark eden çalışanlar, fabrikadan dışarı çıktı. Haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sızan gazdan etkilenen 68 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Doğalgaz firmasına bağlı ekipler, fabrikada inceleme yaptı.

İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazdan etkilenenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını, gerekli önlemlerin alındığını söyledi.



- Vali Karahan işçileri ziyaret etti

Denizli Valisi Hasan Karahan, gazdan etkilenen işçileri tedavi gördükleri Denizli Devlet Hastanesinin acil servisinde ziyaret etti.

Gaz sızıntısının fabrikanın enerji dönüşüm tesisinde meydana geldiğini belirten Karahan, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar hastanelerimize 68 müracaat oldu. Hepsinin de sağlık durumları iyi. Hastanelerimizde kısa süreli gözetim altına aldık. 18'i devlet hastanelerimizde, diğerleri en yakın özel hastanelerde ve üniversite hastanesinde tedavi altına alındı. Şu anda bir sıkıntı yok. Neden olduğuyla ilgili araştırmalarımız, soruşturmalarımız devam ediyor. Endişe edecek bir durum yok.

Doğalgazın içinde sarımsak kokusu şeklinde bir uyarıcıdan kaynaklanan, asıl gaz zehiri öncesinde ortaya çıkan bir koku. Bize bildirdikleri bu şekilde. Bu da daha hafif bir gaz zehirlenmesi vakası."

Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Berna Öztürk de işçilerin, doğalgazın içindeki uyarıcı kokudan etkilendiğini, oksijen tedavisi uygulanan hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.