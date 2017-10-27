Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Halk otobüsünde şoföre saldırı anı güvenlik kamerasında

27 Ekim 2017 Cuma, 17:09

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde halk otobüsü şoförüne gerçekleşen saldırı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, kent merkeziyle Altınova Mahallesi arasında çalışan halk otobüsünün şoförü Ayhan Üstübec, dün akşam görevi başındayken 3 kişinin saldırısına uğradı. Üstübec, saldırının ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Üstübec'in kullandığı halk otobüsünü bir otomobil takip etmeye başladı. Daha sonra Altınova Mahallesi'nde otobüsün önünü kesen araçtan inen 3 kişi Üstübec ile tartışmaya başladı.

Bu sırada şahıslardan birisi ön kapıdan zorla otobüse binerek halk otobüsü şoföre Üstübec'e yumruk atmaya başladı.

Otobüsteki yolcuların araya girmesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


İLGİLİ HABERLER
Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

TEKİRDAĞ'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

TEKİRDAĞ'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

FETÖ'nün kripto yapılanması iddianamesi
YEREL

FETÖ'NÜN KRİPTO YAPILANMASI İDDİANAMESİ
FETÖ'nün Tekirdağ'daki &quot;öğretmen yapılanması&quot; davası
YEREL

FETÖ'NÜN TEKİRDAĞ'DAKİ "ÖĞRETMEN YAPILANMASI" DAVASI
GÜNCELLEME 3 - Tekirdağ'da askerin derede akıntıya kapılması
YEREL

GÜNCELLEME 3 - TEKİRDAĞ'DA ASKERİN DEREDE AKINTIYA KAPILMASI

GÜNCELLEME - Tekirdağ'da askerin derede akıntıya kapılması
YEREL

GÜNCELLEME - TEKİRDAĞ'DA ASKERİN DEREDE AKINTIYA KAPILMASI