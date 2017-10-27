Halk otobüsünde şoföre saldırı anı güvenlik kamerasında

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde halk otobüsü şoförüne gerçekleşen saldırı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, kent merkeziyle Altınova Mahallesi arasında çalışan halk otobüsünün şoförü Ayhan Üstübec, dün akşam görevi başındayken 3 kişinin saldırısına uğradı. Üstübec, saldırının ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Üstübec'in kullandığı halk otobüsünü bir otomobil takip etmeye başladı. Daha sonra Altınova Mahallesi'nde otobüsün önünü kesen araçtan inen 3 kişi Üstübec ile tartışmaya başladı.
Bu sırada şahıslardan birisi ön kapıdan zorla otobüse binerek halk otobüsü şoföre Üstübec'e yumruk atmaya başladı.
Otobüsteki yolcuların araya girmesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçtı.
Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.