Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kazım Aykan Hırçın (43), Tatarköy köyü yakınlarında bir çiftlikteki elektrik arızasını gidermek amacıyla, trafonun bulunduğu direğe çıktı.
Arızayı gidermeye çalışan Hırçın, bir süre sonra elektrik akımına kapıldı. Direkte asılı kalan Hırçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerince direkten indirilen Hırçın'ın cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Hırçın'ın olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.