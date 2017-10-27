Siirt'te 55 göçmen yakalandı

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SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde yol kontrol noktasında bir araçta 55 kaçak göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma ve Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün yapılan yol emniyet ve kontrolünde bir araçta, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen 18 Pakistan, 35 Afganistan ve iki Bangladeş uyruklu olmak üzere 55 yasa dışı göçmenin yakalandığı belirtildi.

Bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen bir şüphelinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Araç içerisinde yapılan aramada, Afganistan uyruklu S.Z'ye ait çantada, bir kilo 927 gram reçine esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucunun bulunduğu bildirilen açıklamada, organizatör şahsın gözaltına alındığı, araca el konulduğu ifade edildi.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.