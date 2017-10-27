Adana'da beton bloğun altında kalan işçi öldü

ADANA (AA) - Adana'da halı yıkama fabrikasında çalışan işçi üzerine beton blok devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Fabrika personeli Mert Deveci (20), bir müşterinin temizlenen halılarını teslim etmek için merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki eve gitti.
Deveci, halıları eve taşıdığı sırada sokak kapısının üstünden henüz belirlenemeyen nedenle düşen beton bloğun altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Deveci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçinin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.