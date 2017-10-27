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OSMANİYE (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Belki dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama insanımızın gönlünün zenginliği fersah fersah ötede. Birliğimizi güçlendirdiğimiz müddetçe, karşımızda duracak güç yok. Nice darbeler, nice taarruzlar yaşadık. Maalesef Çanakkale Savaşı'ndan bu yana kafamızı bir türlü kaldıramadık ama artık bu millet değerleriyle güçlenip ayağa kalkıyor." dedi.

Erdoğan, TÜGVA Osmaniye İl Temsilciliğinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, birlikte bütün zorlukların üstesinden gelinebileceğini, Vakfın faaliyetlerinin de bu birlik ruhunu gençliğin küçük yaşta yaşamasını mümkün kılmaya yönelik çalışmalar olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Erdoğan, "Çocuklarımızı ortaokuldan itibaren 'Nereye gidiyorlar?' diye endişeleneceğimize, TÜGVA gibi yerlere yönlendirirsek, hem oyun oynasınlar hem sohbet etsinler hem kütüphaneden istifade etsinler. Gelen ağabeylerinden, konuşmacılardan, kanaat önderlerinden sohbetler dinlesinler ve o salih insanlarla birlikte olma şansı yakalayabilsinler." ifadesini kullandı.

Yeni nesilleri kaybetme tehlikesinin varlığına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hakikaten son 200 yıldır adını batılılaşma koydukları bu süreç, ilk gençlerimizi ve ailelerimizi hedef aldı. Bizi topla tüfekle yenemeyeceğini anlayanlar kaleyi içerden fethetmeye çalışıyorlar. Aileleri parçalayalım, çocukları uyuşturucuya, kendi kültürümüze alıştıralımın derdindeler. Son 15 yılda Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye artık bu biçilen kaderin ötesinde bir kaderin arayışına girdi. Dünyada mazlumların yanında oldu. Nerede sıkıntı varsa bunun giderilmesi için çalışmalar yaptı. Hakikaten geldiğimiz noktada milli gelire oranla dış yardımda dünya birincisi olduk. Belki dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama insanımızın gönlünün zenginliği fersah fersah ötede. Birliğimizi güçlendirdiğimiz müddetçe, karşımızda duracak güç yok. Nice darbeler, nice taarruzlar yaşadık. Maalesef Çanakkale Savaşı'ndan bu yana kafamızı bir türlü kaldıramadık ama artık bu millet değerleriyle güçlenip ayağa kalkıyor. Ülkemiz yeniden şeref kazanıyor, özgüvenle ayağa kalkıyor. Şimdi bu TÜGVA'dan geçen gençlerimiz, o eski pehlivanları, delikanlıları, yiğitleri daha iyi tanıyacak ve 'benim kanım onlarınkiyle aynı' diyecekler ve aynı imanı ortaya koyacaklar. Pehlivan denilince Hazreti Hamza'yı, okçuluk denilince Sa'd bin Ebî Vakkas'ı, Fatih Sultan Mehmet'in 21 yaşında nasıl İstanbul'u fethettiğini düşünecekler."

Erdoğan, batının dayattığı sistemle 25 yaşından önce gençlere sorumluluk verilmediğine dikkati çekerek "Üniversiteyi bitirsin, askerliğini yapsın deniliyor. Ecdadımız ise çocukluğundan itibaren herkese sorumluluk yüklüyordu. Eğer gençlerimizin önünü açarsak ve onlara sorumluluk verirsek, 15 Temmuz'da yaptıklarından daha fazlasını yapacaklardır." dedi.

- "Batı, anlaşılan o ki sona yaklaştı"

Dünyanın enteresan zamanlardan geçtiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Nereye bakarsanız bakın sıkıntılar var. Dünyada belli bir düzen kurduğunu sanan batı, anlaşılan o ki sona yaklaştı. Bu nedenle kendi sıkıntılarını gidermek için başka yerlere saldırıyor. Bütün çevremizdeki ve içimizdeki taarruzları da bu bağlamda görmemiz gerek ama gelecek onların elinde değil. Gelecek Anadolu'nun gençlerinin elinde. Koca bir İslam dünyası, Anadolu'dan gelecek liderliği bekliyor. Buradan çıkacak istikameti görmek istiyor. Mazlum milletler bu nedenle 'Tayyip Erdoğan' diyor. Bugün Somali'ye, Bangladeş'e, Gazze'ye elimizi uzatıyoruz. Kimsenin eli uzanmazken Türkiye'nin yardımları oralara ulaşıyor. Hem din kardeşlerimize hem soydaşlarımıza hem de bütün mazlum milletlere yardım etme gayretinde bir ülke haline geldik. Bu millet 'banane' diyen bir millet olmadı. Bu, bizim öz değerimiz. Bu millet Hazreti Ömer'in adaletini arayan ve onu tesis etmek için uğraşan bir millet. Hele bir de inancımızın gereği birlik ruhunu yaşatabilirsek, aramıza fitne sokmaya çalışanlara 'dur' diyebilirsek çok büyük işler yapacacağımıza inancım tam. Gelecek ve 21. yüzyıl bu milletin yüzyılı olacak."

TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet de yeni nesil gençlerin milletin değerlerini taşıdığını, bu durumun kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Gençlerin potansiyelinin farkında olan batı dünyasının bir dizi algı operasyonuyla onların zihnini bulandırmaya çalıştığını dile getiren Emanet, "Dizilerle, filmlerle, gençliğimizi uyutmaya yönelik operasyonlar içindeler. TÜGVA olarak gençliğimizi diri tutacağız, uyanık tutacağız. Sadece sözle değil, alanında uzman, donanımlı, özgüveni yüksek ve sadece bu topraklara değil dünyaya iyiliği, adaleti yayacak nesiller yetiştirmemiz gerek." diye konuştu.

Daha sonra Erdoğan ve protokol üyeleri il temsilciliğini açarak hizmet binasını gezdi.