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Trabzonspor-Galatasaray maçına yoğun ilgi

27 Ekim 2017 Cuma, 17:23


TRABZON (AA) - Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray arasında 29 Ekim Pazar günü oynanacak maça bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

Medical Park'ta saat 19.30'da oynanacak karşılaşmanın biletleri Trabzonspor Kulübü tarafından hafta içinde 40 ile 425 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

Maça büyük ilgi gösteren bordo-mavili taraftarlar, kent merkezindeki bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yetkililer, şu ana kadar yaklaşık 25 bin bilet satışı yapıldığını, bu sayının maç saatine kadar artacağını belirtti.

Bordo-mavili kulüp ayrıca, 41 bin kapasiteli yeni stadı Medical Park için yaklaşık 12 bin kombine kart satışı gerçekleştirdi.

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