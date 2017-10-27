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Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Fries Şanlıurfa'da

27 Ekim 2017 Cuma, 17:26

ŞANLIURFA (AA) - Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, Şanlıurfa'daki ören yerlerini ziyaret etti.

Büyükelçi Fries ve beraberindeki heyet, kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan Göbeklitepe ören yeri ile Şanlıurfa Müze Kompleksi'ni gezdi.

Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan tarafından bilgilendirilen Büyükelçi Fries, müzede yer alan tarihi eserleri inceledi.

Daha sonra tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yer alan ve Hazreti İbrahim'in dünyaya geldiği rivayet edilen makamı ziyaret eden Fries, yetkililerden bilgi aldı.

Yerleşkedeki tarihi mekanlarda incelemede bulunan Fries, kentteki çarşıları gezdikten sonra Harran ilçesine geçti.


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