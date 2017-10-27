Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gaziantep'te

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GAZİANTEP (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Özellikle Suriye'de önemli bir aktör olan İran ve Rusya ile görüşerek Astana görüşmelerini başlattık ama bizim için önemli olan siyasi istikrar. Onun için de elimizden geleni yapacağız, siyasi çözüm çok önemli." dedi.

Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen "Yerelden küresele Gaziantep" konulu toplantıdaki konuşmasında, Gaziantep'te çok güzel bir uyum, birlik ve beraberlik olduğunu ifade etti.

Bunun sonucunda Gaziantep ve ülke için herkesin canı gönülden çalıştığını anlatan Çavuşoğlu, kentin ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Tüm sorunlara rağmen ihracattaki gelişmelerinin takdiri hak ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Girişimcilik çok önemli. Biz de politikamızda bunu önemsiyoruz. Sadece Dışişleri Bakanlığının bunu yürütmesi çok mümkün değil. Çünkü uluslararası arenada çok aktör var. O yüzden yerel yönetimlerin yaptığı uluslararası alanda yaptığı etkinlikler de ülkemizin görünürlüğü açısından çok önemli oluyor." diye konuştu.

- Kültürel zenginlikler için lobi desteği

Gaziantep'in kültürel zenginliklerinin UNESCO'nun kalıcı listesinde yer alabilmesi için gerekli lobi desteğini vereceklerini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün Suriye ve mülteciler konusunda nasıl sorunlar yaşandığını biliyoruz. Bunların hepsi bir süreçtir. Hepsini aşabiliriz, aşamayacağımız sorunlar değil bunlar. Sorunlar olabilir önemli olan birlikte çözüm önerileri ortaya çıkarmaktır. Bunun için de çaba gösteriyoruz. Halep'tekiler yenilenmesin diye neler yaptığımızı görüyorsunuz. Geçen sene her gün bombaların yaktığı yıktığı manzalara uyanıyorduk, bunlar şimdi çok şükür yüzde 99 oranında önlendi.

Özellikle Suriye'de önemli bir aktör olan İran ve Rusya ile görüşerek Astana görüşmelerini başlattık ama bizim için önemli olan siyasi istikrar. Onun için de elimizden geleni yapacağız, siyasi sözüm çok önemli. Irak'taki süreci de çok yakından takip ediyoruz. İki gün önce Irak Başbakanı'nın ziyareti tarihi bir ziyarettir, önemli kararlar aldık. İlişkilerimizi geliştirmek için önemli görüşmeler oldu, eskisinde çok daha iyi olacak. Bu referandumun olmaması için samimi çaba da göstermiştik, zararları anlatmaya çalışmıştık ama anlamamışlardı. Çatışmaların olmasını istemeyiz. Ama her şeyde bir hayır vardır. Belki de bundan sonra bazı sorunlar da aşılmış olacak. Bizim Irak'taki toprak bütünlüğüne saygımız sonsuzdur. Biz onlara düşmanlık yapamayız. Onlara da anlattık. Kimse çatışma istemiyor o bölgede. Irak ile ilişkilerimizi geliştiriyoruz, ticaretimiz artıyor. Hasarı en aza indirmek de, fırsatları değerlendirmek de bizim görevimiz."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kentin sahip olduğu değerleri küreselleştirmek istediklerini dile getirdi.

Bu anlamda önemli işler başardıklarını anlatan Şahin, kentin bölgesinde iddialı olduğunu ve hedeflerine doğru ilerlediğini vurguladı.

Şahin, Yesemek ve Zeugma gibi kültürel varlıkların UNESCO dünya mirası listesinde kalıcı hale getirilmesi için Bakan Çavuşoğlu'ndan destek istedi.