MERSİN (AA) - Mersin'de "emlak dolandırıcılığı" operasyonu kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde bazı vatandaşların taşınmazlarını hileli yollarla satın alıp haksız menfaat elde ettikleri iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında 3 noter çalışanı, emlakçı ve tapu müdürlüklerinden emekli kişilerin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 25'i ise adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin, mağdurların sözde maddi değeri düşük taşınmazını satmak ya da trampa etmek için hileli yollarla satıcıdan vekalet aldığı, bu vekalette satış için ikna edilen taşınmaza ait bilgilerin yerine ele geçirmek istedikleri taşınmaza ait bilgileri eklettirip, mağdurların ellerinden mallarını aldıkları ileri sürüldü.