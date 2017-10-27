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ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu, "Ülkemizdeki taşkömürü rezervlerinin bulunduğu Zonguldak havzasında, eksi bin 200 metre derinliğe kadar tespit edilen toplam jeolojik rezerv 1 milyar 522 milyon ton olup, bunun yüzde 48'i, yaklaşık 735 milyon ton görünür rezervdir. Bu rezervin tamamen üretilmesi durumunda yaklaşık 65 milyar 700 milyar dolar gelir elde edilecektir." dedi.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Alt Komisyon Toplantısı'nda konuşan Eroğlu, kömürün diğer kaynaklara göre daha uzun süreli kullanılacak olması nedeniyle vazgeçilmez bir enerji kaynağı olduğunu söyledi.

Kömürün dünya ölçeğinde kullanımı en fazla artan birincil enerji kaynağı olma özelliğini koruduğunu belirten Eroğlu, "2030 yılına kadar dünya kömür tüketiminin yüzde 74 ve uluslararası kömür ticaretinin yüzde 44 artacağı ve kömürün dünya enerji tüketimindeki payının yüzde 28'e çıkacağı tahmin edilmektedir." diye konuştu.

Eroğlu, dünya taşkömürü üretiminin önemli kısmının yerel pazarlarda tüketildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"2016 yılında dünya taşkömürü üretiminin yüzde 13'ü oranında 815 milyon ton kömür uluslararası pazara konu olmuş olup, bunun 593 milyon tonunu buhar kömürü, 222 milyon tonunu ise koklaşabilir kömür oluşturmuştur. Ülkemizdeki taşkömürü rezervlerinin bulunduğu Zonguldak havzasında, eksi bin 200 metre derinliğe kadar tespit edilen toplam jeolojik rezerv 1 milyar 522 milyon ton olup, bunun yüzde 48'i, yaklaşık 735 milyon ton görünür rezervdir. Bu rezervin tamamen üretilmesi durumunda yaklaşık 65 milyar 700 milyon dolar gelir elde edilecektir."

Yatırım miktarında 2005 yılından itibaren önemli artış sağlandığını anlatan Eroğlu, bu kapsamda ana alt yapı hazırlıklarının önemli bir kısmının tamamlandığını sözlerine ekledi.

KİT Alt Komisyonuna AK Parti İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, CHP Zonguldak Milletvekilleri Şerafettin Turpcu ile Ünal Demirtaş'ın yanı sıra, TTK yöneticileri ile ilgili bakanlıkların ve Hazine Müsteşarlığının temsilcileri katıldı. Toplantı, basına kapalı devam etti.

