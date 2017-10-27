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Rize'de FETÖ/PDY operasyonu

27 Ekim 2017 Cuma, 17:33

RİZE (AA) - Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kentte bazı adreslere gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden ihraç edilen kamu personelinin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu kişiler, Rize Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.A, V.C.D, O.A, M.Ç, A.Y.Y, N.Y, A.K. ve S.M. tutuklandı, 18'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Rize'de 719 şahıs hakkında işlem yapıldığı ve bunlardan 323'ünün tutuklandığı öğrenildi.

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