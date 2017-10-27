Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 10 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'de polis ekiplerince yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatılmasına aracılık ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bahis çeteleri tarafından kullanıldığı düşünülen ve olağan dışı hareketlilik tespit edilen banka hesaplarını inceleyen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştirdi.
Ekipler, 12 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların, 10 aylık dönemi kapsayacak şekilde yapılan incelemede banka hesap hareketlerinin 15 milyon lira civarında olduğu tespit edildi.
Soruşturma kapsamıda 3 şüphelinin daha arandığı bildirildi.