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ERZURUM (AA) - Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye'nin ortaklaşa yürüttüğü, "Türkiye'de Adalete Erişim İçin Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Erzurum'da "Adli Yardım Değerlendirme Bölge Toplantısı" düzenlendi.



Türkiye'de adli yardım sisteminin etkin işlemesi, eksikliklerinin ortadan kaldırılmasını ve ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefleyen proje kapsamında Palandöken ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile bölge illerinden gelen adli ve idari yargı mensupları, proje danışmanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı Tetkik Hakimi Murat Binici, yaptığı konuşmada, ülkede barolar ile avukatların dezavantajlı gruplara hukuk ve ceza davaları kapsamında daha nitelikli bir adli yardım hizmeti sunabilmelerinin karşısındaki engelleri tespit edebilmek ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek için bu toplantının düzenlendiğini belirtti.

Bakanlığın 2009 ve 2015 yıllarını kapsayan stratejik planında, adli yardım hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik stratejik hedeflere yer verildiğine işaret eden Binici, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda adalete erişim, kişilerin sahip oldukları haklarını bilmeleri ve bu haklarına etkili bir şekilde erişebilmeleri için devlet desteğiyle her türlü önlemin hukuk sistemi tarafından alınması olarak tanımlanmıştır. Adalete erişimin güçlendirilmesinde başta meslek kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütlerinin katkıları büyük önem taşımaktadır. Dünyadaki gelişmelere uyumlu olarak ülkemizde de adalete erişimi geliştirmek ve kolaylaştırmak için son yıllarda önemli adımlar atılmıştır. Ceza yargılamasında belirli koşullara sahip mağdurlar ile tüm sanıklara ücretsiz avukat sağlanması imkanı getirilmesi, bu yeniliklerin en önemlilerinden biridir. Hukuk yargılamalarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun olarak adli yardıma daha kolay erişilebilmesi içinde düzenlemeler yapılmıştır."

Binici, adli yardım kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların sürdüğüne dikkati çekerek, "Tüm bu iyileştirmelere rağmen şüphesiz adli yardım sisteminin daha etkin işlemesinin sağlanması zorunluluk teşkil etmektedir. Bakanlığımızın stratejik planı döneminde adli yardım konusundaki kamuoyu bilincinin artırılması ve adli yardım sisteminin kalitesini ölçecek ve denetimini yapacak bir yapılanmanın oluşturulması hedeflenmektedir. Bu noktada bakanlığımızın başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere bu alandaki kamu ve ilgili sivil toplum kuruluşlmarıyla birlikte yürüttüğü çalışmalar devam etmektedir." dedi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan'nın da katıldığı toplantıda, uzmanlar tarafından katılımcılara proje hakkında bilgiler verildi.