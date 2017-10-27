Afrika kıtası büyükelçileri Uşak'ta

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UŞAK (AA) - TBMM Ruanda Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç, Uşak'a gelen Afrika kıtasındaki 21 ülkenin büyükelçilerine seslenerek, "FETÖ'nün ülkemizde yapmak istediği hain planları sizlerin ülkelerinde de gerçekleştirebilir. FETÖ ülkeniz için de tehdit." dedi.

TBMM Ruanda Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun daveti üzerine Uşak'a gelen Afrika kıtasındaki 21 ülkenin büyükelçileri Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda (UTSO) düzenlenen ekonomik iş birliği toplantısına katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TBMM Ruanda Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle dostane ilişkiler kurarak "kazan kazan" stratejisi ile hareket ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edroğan'ın bölge ülkelerine büyük önem verdiğini aktaran Tunç, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında siyasi, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin her geçen gün biraz daha güçlendiğini vurguladı.

Büyükelçileri iki gün boyunca ağırlayacaklarını bildiren Tunç, şöyle konuştu:

"FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen ardından Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza beni ziyaret ederek bana 'biz dostuz, sizin yanınızdayız' dedi. Hemen ardından Ruanda ülkelerindeki FETÖ okullarını kapattı, kendilerine teşekkür ediyorum. Biz FETÖ'nün Afrika'da güçlü olduğunu biliyoruz. Afrikadan ilimize gelen dostlarımıza bir uyarıda bulunmak istiyorum. FETÖ'nün ülkemizde yapmak istediği hain planlarını ülkenizde gerçekleştirebilir. FETÖ ülkeniz için de tehdit. Bu nedenle lütfen uyarılarımızı dikkate alın."

AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ise ülkeleri ile ekonomik iş birliğinin önemine değindi.

UTSO Başkanı Selim Kandemir, Afrika ülkeleriyle tiraci ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayarak, kentin potansiyeline ilişkin bilgi verdi.

Toplantıya katılan büyükelçiler de kendilerini tanıtarak, kısa birer konuşma yaptı.