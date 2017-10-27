Edirne'de 114 sığınmacı ve kaçak yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 114 sığınmacı ve kaçak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye köyü ile Lalapaşa ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.
Kontrollerde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Cezayir, Irak ve Suriye uyruklu 114 sığınmacı ve kaçak yakalandı.
Sığınmacı ve kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.