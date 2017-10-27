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Kırklareli'nde FETÖ/PDY davasında karar

27 Ekim 2017 Cuma, 17:40
Kırklareli'nde FETÖ/PDY davasında karar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 11'i tutuklu 29 eski öğretmenin yargılandığı davada 10 sanığa, 7 yıl ile 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmada, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilenlerin de bulunduğu 11 tutuklu sanık ile 1 tutuksuz sanık hazır bulundu.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Mustafa Öztürk'ün esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık ve avukatların savunmalarının alınmasının ardından, duruşmaya bir süre ara verildi.

Mahkeme Başkanı İzzet Koçer, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan, Yaşar Kutun'a 7 yıl 6 ay, Yıldıray Tolun ve Lütfi Aktaş'a 6 yıl 10 ay 15 gün, Beyhan Türkmen, Recep Çayır, Ertan Çetin, Hasan Hüseyin Koşar, Cahide Toker, Tuncer Çil, Asim Altaş ve Hasan Sarıcı'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.

Tutuklu sanık Mustafa Tarcan'ın dosyasının ise ayrıldığını aktaran Koçer, karara ilişkin istinaf mahkemesi yolunun açık olduğunu kaydetti.

Öte yandan Koçer, haklarında hapis cezası verilen Altaş, Türkmen, Aktaş, Çil, Tolun, Koşar, Çayır, Toker ve Çetin'in tahliyesine karar verilirken, Yaşar Kutun'un tutukluluk halinin devamına karar verildiğini açıkladı.

Duruşma salonundan çıkarılan sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında ceza infaz kurumu ring aracına bindirildi.


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