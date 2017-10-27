Sakarya'daki FETÖ/PDY davası

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 3'ü tutuklu 26 eski emniyet mensubu hakkında, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise on beşer yıl hapis cezası istendi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen, aralarında emniyet müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurunun da bulunduğu tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında 26 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcı ayrıca bir sanığın "terör örgütü propagandası" suçundan 1 ila 5 yıl arasında cezalandırılmasını istedi.

Söz alan sanık avukatları önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, sanıkların tahliyelerini istedi ve mütalaaya karşı esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre talep etti.

Söz verilen tutuklu sanıklar, avukatlarının beyanlarına katıldıklarını, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini ifade ederek, tahliyelerini istedi.

Tutuksuz sanıklar da esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, 3 sanığın adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesini, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için sanık ve avukatlarına süre verilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) ile ihraç edilen emniyet müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memuru 26 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bir şüphelinin "tehdit" suçundan 3 yıldan 7,5 yıla, bir şüphelinin ise "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, darbe girişiminin ardından yapılan çalışmada, dosyada bulunan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli emniyet mensuplarının önce açığa alındığı daha sonra KHK ile ihraç edildiği aktarıldı.

Şüphelilerin örgüt adına himmet verdiği ve topladığının anlatıldığı iddianamede, sanıkların "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü" ile süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden organik bağ kurduğu, üzerilerine atılı "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarını işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.