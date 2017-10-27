Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türk Kızılayı'ndan İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine yardım

27 Ekim 2017 Cuma, 17:47
HATAY (AA) - Türk Kızılayı tarafından İdlib'deki ihtiyaç sahipleri için temin edilen yardımları taşıyan 4 tır, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla temin edilen giyim, okul sıra ve masa, ekmek ve undan oluşan yardımların yüklendiği 4 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Sınır kapısından geçen tırlardaki yardımların İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı bildirildi.

Son 2 günde Türk Kızılayı aracılığıyla İdlib'deki yardıma muhtaç Suriyelilere 15 tır insani yardım malzemesi gönderildiği öğrenildi.
İLGİLİ HABERLER
İdlib'de çatışmasızlık bölgesi
YEREL

İDLİB'DE ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ
15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Hatay Şubesi açıldı
YEREL

15 TEMMUZ MİLLİ İRADE VE DEMOKRASİ DERNEĞİ HATAY ŞUBESİ AÇILDI

Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımı
YEREL

SURİYELİ ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE YARDIMI

Kuşatma altındaki Doğu Guta’ya yardım
YEREL

KUŞATMA ALTINDAKİ DOĞU GUTA’YA YARDIM
Suriyelilerin &quot;Ramazan Bayramı dönüşleri&quot; tamamlandı
YEREL

SURİYELİLERİN "RAMAZAN BAYRAMI DÖNÜŞLERİ" TAMAMLANDI