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Türk Kızılayı'ndan İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine yardım
HATAY (AA) - Türk Kızılayı tarafından İdlib'deki ihtiyaç sahipleri için temin edilen yardımları taşıyan 4 tır, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla temin edilen giyim, okul sıra ve masa, ekmek ve undan oluşan yardımların yüklendiği 4 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Sınır kapısından geçen tırlardaki yardımların İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı bildirildi.
Son 2 günde Türk Kızılayı aracılığıyla İdlib'deki yardıma muhtaç Suriyelilere 15 tır insani yardım malzemesi gönderildiği öğrenildi.