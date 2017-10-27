Elindeki poşet soyguncuları yakalattı

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MUŞ (AA) - Muş'ta polis ekipleri, bir döviz bürosunu soyan 4 kişiden birinin elindeki poşetten yola çıkarak zanlılardan üçünü gözaltına aldı.

Atatürk Bulvarı'ndaki döviz bürosunun sahibi bankaya gitmek için iş yerinden ayrıldı.

Bunun üzerine zanlılardan üçü çevreyi gözetlerken biri de tornavidayla iş yerinin kapısını kırarak içeri girdi.

Zanlılar döviz bürosundaki 5 bin avro, 4 bin 500 dolar ve 23 bin lirayı poşete doldurarak bölgeden uzaklaştı.

Soygun, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, zanlıların elindeki poşetin Diyarbakır'daki bir giyim mağazasına ait olduğunu belirledi.

Bunun üzerine ekipler, Diyarbakır ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek 4 zanlıdan birini Diyarbakır'da ikisini Şanlıurfa'da yakaladı. Ekipler, döviz bürosundan çalınan paranın bir miktarını da ele geçirdi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Diğer zanlı aranıyor.















