Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen ve gözaltına alınan 9 eski emniyet mensubundan 3'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün "emniyet" yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla Malatya ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 9 eski emniyet mensubundan 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.