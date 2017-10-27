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Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu

27 Ekim 2017 Cuma, 17:56

MALATYA (AA) - Malatya merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen ve gözaltına alınan 9 eski emniyet mensubundan 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün "emniyet" yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla Malatya ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 9 eski emniyet mensubundan 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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