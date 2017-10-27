Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Alacaklı işçiler işaret levhalarına tırmandı

27 Ekim 2017 Cuma, 17:56

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler Anadolu Otoyolu Kandıra gişeleri bağlantı yolundaki işaret levhalarına tırmanarak, eylem yaptı.

Alınan bilgiye göre, İzmit'teki tramvay inşaatında çalışan ve paralarını alamadıklarını ileri süren 4 işçi, işverenlerine tepki amacıyla otoyolun Kandıra gişeleri bağlantı yolunda bulunan işaret levhalarının üzerine çıktı.

Sürücülerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süre bekleyen eylemciler, çalıştıkları firmanın yetkililerinin parayı hesaplarına yatıracakları sözü vermesi üzerine aşağıya inerek, eylemlerine son verdi.


- Zincirleme kaza meydana geldi

Öte yandan işçilerin eylem yaptığı yolun karşı şeridinde meydana gelen 3 tırın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Kandıra gişelerinden çıkarak İzmit yönüne seyreden Kasım Çam yönetimindeki 34 RC 4302 dorse plakalı tır, önünde giden Mustafa Açıkdil idaresindeki 41 VP 280 plakalı tıra çarptı. Kontrolü kaybeden Açıkdil yönetimindeki tır da önünde seyreden Hüseyin Aydın'ın kullandığı 41 PB 959 plakalı tıra çarptı.

Üç tırın karıştığı kazada sürücü Çam yaralanırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

İLGİLİ HABERLER
Kartepe Zirvesi
YEREL

KARTEPE ZİRVESİ
Kartepe Zirvesi
YEREL

KARTEPE ZİRVESİ
Kartepe Zirvesi
YEREL

KARTEPE ZİRVESİ
Kartepe Zirvesi
YEREL

KARTEPE ZİRVESİ
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Kartepe Zirvesi
YEREL

KARTEPE ZİRVESİ
Kocaeli'de otomobil devrildi: 3 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ: 3 YARALI
Kartepe Zirvesi
YEREL

KARTEPE ZİRVESİ
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Kartepe Zirvesi
YEREL

KARTEPE ZİRVESİ
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

&quot;Dijital medya ile rekabet ederek gücünüzü tüketmeyin&quot;
YEREL

"DİJİTAL MEDYA İLE REKABET EDEREK GÜCÜNÜZÜ TÜKETMEYİN"
Kartepe Zirvesi
YEREL

KARTEPE ZİRVESİ
Kocaeli'de sağanak
YEREL

KOCAELİ'DE SAĞANAK
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Kartepe Zirvesi
YEREL

KARTEPE ZİRVESİ
Kartepe Zirvesi başladı
YEREL

KARTEPE ZİRVESİ BAŞLADI