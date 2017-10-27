Alacaklı işçiler işaret levhalarına tırmandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler Anadolu Otoyolu Kandıra gişeleri bağlantı yolundaki işaret levhalarına tırmanarak, eylem yaptı.
Alınan bilgiye göre, İzmit'teki tramvay inşaatında çalışan ve paralarını alamadıklarını ileri süren 4 işçi, işverenlerine tepki amacıyla otoyolun Kandıra gişeleri bağlantı yolunda bulunan işaret levhalarının üzerine çıktı.
Sürücülerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bir süre bekleyen eylemciler, çalıştıkları firmanın yetkililerinin parayı hesaplarına yatıracakları sözü vermesi üzerine aşağıya inerek, eylemlerine son verdi.
- Zincirleme kaza meydana geldi
Öte yandan işçilerin eylem yaptığı yolun karşı şeridinde meydana gelen 3 tırın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu Kandıra gişelerinden çıkarak İzmit yönüne seyreden Kasım Çam yönetimindeki 34 RC 4302 dorse plakalı tır, önünde giden Mustafa Açıkdil idaresindeki 41 VP 280 plakalı tıra çarptı. Kontrolü kaybeden Açıkdil yönetimindeki tır da önünde seyreden Hüseyin Aydın'ın kullandığı 41 PB 959 plakalı tıra çarptı.
Üç tırın karıştığı kazada sürücü Çam yaralanırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.