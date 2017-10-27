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Ordu Valiliğinden yaylacılara uyarı

27 Ekim 2017 Cuma, 17:59

ORDU (AA) - Ordu Valiliği, yaylalarda yiyecek ve içecek bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede havaların soğumasıyla yayla döneminin sona ermek üzere olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaylalardan ayrılmak durumunda kalan vatandaşlarımızın, hırsızlık olaylarına karşı tedbir almaları ve evlerinde gıda maddeleri, tüp ve kıymetli eşya bırakmamaları önem arz etmektedir. Halkımızdan konuyla ilgili gereken duyarlılığı ve hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz."

Öte yandan, kentteki camilerde din görevlileri tarafından cuma namazı hutbesinde konuya ilişkin vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Hutbede, "Kışın tamamen boşaltılan mahalleler ve yayla evlerinde kesinlikle yiyecek gıda maddesi bırakılmamalıdır. Karadeniz'de yuvalanmaya çalışan terör örgütü üyelerinin evlerden bu malzemeleri kullanması ihtimaline karşın dikkat edilmelidir." ifadelerine yer verildi.

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