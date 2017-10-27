Ordu Valiliğinden yaylacılara uyarı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ORDU (AA) - Ordu Valiliği, yaylalarda yiyecek ve içecek bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölgede havaların soğumasıyla yayla döneminin sona ermek üzere olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaylalardan ayrılmak durumunda kalan vatandaşlarımızın, hırsızlık olaylarına karşı tedbir almaları ve evlerinde gıda maddeleri, tüp ve kıymetli eşya bırakmamaları önem arz etmektedir. Halkımızdan konuyla ilgili gereken duyarlılığı ve hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz."

Öte yandan, kentteki camilerde din görevlileri tarafından cuma namazı hutbesinde konuya ilişkin vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Hutbede, "Kışın tamamen boşaltılan mahalleler ve yayla evlerinde kesinlikle yiyecek gıda maddesi bırakılmamalıdır. Karadeniz'de yuvalanmaya çalışan terör örgütü üyelerinin evlerden bu malzemeleri kullanması ihtimaline karşın dikkat edilmelidir." ifadelerine yer verildi.