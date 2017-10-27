Hint turizm acenteleri Muğla'da

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Türk-Hindistan Turizm Konseyi (TITC) Başkanı Emin Çakmak, "Hindistan 1,3 milyar nüfusa sahip, yaklaşık 100 milyon zengini olan bir ülke. Son 12 yıldır Konsey olarak bölgede bakanlığımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla beraber Türkiye'yi tanıtmaya çalışıyoruz." dedi.

Hindistan Seyahat Acentaları Federasyonunun (TAFI) Dalaman'da düzenlenecek olağan kongresi kapsamında bölgeye gelen 150 Hint acente yetkilisi, Bodrum ilçesini ziyaret etti. Grup, tarihi yel değirmenlerinin bulunduğu Haremtan Tepesi ve Bodrum Antik Tiyatro ile ilçe merkezini gezdi.

TITC Başkanı Emin Çakmak, Kültür ve Turizm Bakanlığının da katkılarıyla yapılacak kongre öncesinde Bodrum'u ziyaret eden acente yetkileriyle bir otelde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Çakmak, buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan ziyaretinin ardından, Hindistan-Türkiye arasındaki trafiğin arttığını söyledi.

Hindistan turizm pazarının çok hızla bütüyen bir pazar olduğuna dikkati çeken Çakmak "1,3 milyar nüfusa sahip, yaklaşık 100 milyon zengini olan bir ülke. Son 12 yıldır Türk-Hindistan Turizm Konseyi olarak bölgede bakanlığımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla beraber Türkiye'yi ve destinasyonlarımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Kongre için 650 seyahat acentesi gelecek." dedi.

Misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını ve kültürel mekanları gezdirdiklerini anlatan Çakmak, Bodrum Tanıtma Vakfının (BOTAV) fuarlardaki tanıtımının da katkısıyla ilçenin Hindistan'da tanınan bir destinasyon olduğunu ifade etti.

Hint pazarından daha fazla pay alabilmek için söz konusu kongrenin önemli olduğunu belirten Çakmak, "2 yılda bir gerçekleştirdikleri turizm kongrelerini Dalaman'da gerçekleştiriyor olacaklar. Daha sonra da Antalya, Pamukkale, Konya, Kapadokya bölgeleri gezilecek. Toplam 10 gün boyunca İstanbul dahil olmak üzere Türkiye'nin 10 önemli destinasyonunu yerinde tanıtmış olacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Muğla Valiliğimiz, belediye başkanlıklarımız, ticaret odalarımız, herkes elini taşın altına koydu. Çünkü büyük bir organizasyon." diye konuştu.

Çakmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk-Hindistan İş Forumu'nda Hindistan'daki acenteleri Türkiye'ye davet ettiğini dile getirerek, "Seyahat acenteleri birliği ile görüşmelerimiz devam ediyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu daveti yerinde ve destekleyici oldu. Türkiye'ye karar verdiler. 11'inci uluslararası kongrelerini Türkiye'de gerçekleştiriyoruz." dedi.

Emin Çakmak ayrıca Hindistan'da okulların nisan-mayıs aylarında kapandığına, ekim-kasım aylarında da ülkede sonbahar tatili olduğuna işaret ederek, bu iki dönemi iyi değerlendirerek turizm sezonunun 6 aydan 8-10 aya çıkarılabileceğini söyledi.

BOTAV Genel Sekreteri Cemil Bayraktar da 5 yıl önce Hindistan ve Çin'e gitmeye başladıklarını, bu pazarlara önem verdiklerini söyledi.

Hint grup üyeleri daha sonra kongrenin yapılacağı Dalaman'a gitmek üzere ilçeden ayrıldı.