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GAZİANTEP (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de siyasi istikrar sağlanmadan başarılı olduk diyemeyiz. Çünkü kesin çözüm siyasi çözümdür, Türkiye olarak bunun için samimi gayret gösteriyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Gaziantep Genç İşadamları Derneği'nce bir otelde düzenlenen ödül törenindeki konuşmasında, kentin bölgesel sorunlardan etkilendiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bunun çözümü için gayret gösterdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Bu çabaların da başta Gaziantep olmak üzere, ülke genelinde çok iyi bilindiğini biliyorum. Ama yeniden hatırlatmak gerek. Çok önemli aşamalar kaydettik ama Suriye'de siyasi istikrar sağlanmadan başarılı olduk diyemeyiz. Çünkü kesin çözüm siyasi çözümdür, Türkiye olarak bunun için samimi gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Büyükelçilik sayısının dünya genelinde artırıldığını ve önümüzdeki yılın başında 250 hedefine ulaşmayı planladıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, böylelikle ülkeler arasındaki ticareti ve ilişkileri güçlendirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Türkiye'ye doğrudan gelen yatırım miktarını artırmak istediklerine değinen Mevlüt Çavuşoğlu, "Ülke olarak iyi gidiyoruz. Bu noktada işadamlarımızın ve özellikle de girişimci gençlerimizin yaptıklarını unutamayız." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra beraberinde Vali Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı törende, geleneksel GAGİAD ödüllerini sahiplerine takdim etti.