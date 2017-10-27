Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 7,95 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,86
|0,86
|TTS
|Çavdar
|Kg
|1,24
|1,24
|TTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,78
|0,78
|MTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,82
|0,84
|TTS
|Mısır çerezi
|Kg
|2,59
|3,10
|TTS
|Buğday makarnalık
|Kg
|0,99
|1,00
|TTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,88
|0,88
|MTS
|Buğday yemlik kırmızı
|Kg
|0,88
|0,88
|TTS
|Bakliyat ve malulleri
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|7,95
|7,95
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|5,70
|5,70
|TTS
|Ay çekirdeği yağlık
|Kg
|1,75
|1,75
|MTS
|Ay çekirdeği yağlık
|Kg
|1,87
|1,90
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (dana sakatatlı)
|Kg
|23,75
|24,50
|TTS
|Et (sığır)
|Kg
|21,00
|21,00
|TTS
|Ciğer büyükbaş
|Kg
|22,00
|22,00
|TTS
|Kuru meyveler
|Badem iç
|Kg
|21,00
|21,00
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|7,00
|7,00
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|8,50
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,90
|11,50
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,00
|12,90
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,10
|14,90
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|2,00
|3,25
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış