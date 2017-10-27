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Denizli Ticaret Borsası

27 Ekim 2017 Cuma, 18:13

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 7,95 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg0,860,86TTS
Çavdar Kg 1,24 1,24 TTS
Mısır yemlikKg0,780,78MTS
Mısır yemlikKg 0,820,84TTS
Mısır çerezi Kg 2,59 3,10 TTS
Buğday makarnalıkKg 0,991,00TTS
Buğday yemlik kırmızı Kg 0,88 0,88MTS
Buğday yemlik kırmızıKg 0,880,88TTS
Bakliyat ve malulleri
Nohut ekstra leblebilik Kg 7,957,95TTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg 5,705,70TTS
Ay çekirdeği yağlık Kg 1,751,75MTS
Ay çekirdeği yağlıkKg 1,871,90TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Et (dana sakatatlı)Kg 23,7524,50TTS
Et (sığır)Kg 21,0021,00TTS
Ciğer büyükbaşKg 22,0022,00TTS
Kuru meyveler
Badem içKg 21,0021,00TTS
Leblebi sarı (8 mm)Kg7,007,00TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg 8,50 9,00 TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg10,9011,50TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 12,00 12,90 TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg 13,1014,90TTS
Leblebi kırıkKg 2,003,25 TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış


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