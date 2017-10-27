Yaşlı kadına bıçaklı tehdit ve gasp

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde kar maskeli iki kişi, girdikleri evde yaşlı kadının kolundaki bilezikleri alarak kaçtı.

Kar maskeli iki kişi, Hürriyet Mahallesi'nde kendisine ait evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Gülsün Uzundemir'in evine merdiven dayayarak tuvalet penceresinden girdi.

Uzundemir'i darbeden ve bıçakla tehdit eden kişiler, yaşlı kadının kolundaki iki bileziği alıp kaçtı.

Olayın şokunu üzerinden atlatınca Gülsün Uzundemir telefonla oğullarını aradı. Ailenin de durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bilezikleri çıkarmak için deterjan kullanmışlar

Uzundemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki kişinin evin tuvaletinin penceresinden girdiğini görünce çok korktuğunu söyledi.

O anda odasında yalnız başına oturduğunu anlatan Uzundemir, şunları anlattı:

"Sabah namazını kıldım tespih çekiyordum, saat 06.55'te kapı şiddetli bir şekilde kapı açıldı. Önce oğlum Rıfat sandım. 'Ne yapıyorsun oğlum?' dedim. Ağzımı kapadı. Ayağa kalkmak istedim kalkamadım. Kolumdan tutup beni oturttu. 'Oğlum ağzımı aç' dedim. Kolumdaki bilezikleri çıkarmak istedi. Bilezik çıkmadı. Mutfağa vardık, başım dönmeye başladı. Koluma deterjanı döküp sonra suya tuttu."

Uzundemir, bileziklerini vermek istemediğini ama çok da korktuğunu kaydederek, "Birini kolumdan çıkarınca 'biri kalsın' dedim. Hemen bıçağı çıkardı. Ondan sonra vermek zorunda kaldım. Sonra 'para' dedi. Dedim ki 'Oğlum aylığımı almadım daha. Defolun artık alacağınızı aldınız, daha ne istersiniz' dedim. Sonra baktım cüzdanımı da boşaltmışlar. Cüzdanımda 500 lira civarı param vardı. Sonra çekip gittiler." ifadelerini kullandı.

Emniyet güçlerinin, kaçan iki kişiyi bulmak için çalışma başlattığı bildirildi.



