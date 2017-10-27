Boluspor'da Karafırtınalar dönemi

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BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımı Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, teknik direktör Sait Karafırtınalar, yöneticiler ve basın mensupları katıldı.

Çarıkçı, burada yaptığı konuşmada, teknik direktör Fuat Çapa ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarının olduğunu, yapılan görüşmeler sonucunda Karafırtınalar ile sezon sonuna kadar geçerli anlaşma yaptıklarını söyledi.

Karafırtınalar'ın Buca ve Altınordu modelinin teknik direktörü olduğunu ifade eden Çarıkçı, "Boluspor Kulübünün yavaş yavaş altyapısını Altınordu modelinde getirmesi gerektiğini söylemiştim. Bu kararı transfer komitemizle kararlaştırdık. Sait hoca konusunda da fikir birliğine vardık. Hocamız ligi bilen, altyapısı kuvvetli olan bir teknik direktör." diye konuştu.

Teknik direktör Karafırtınalar da Boluspor'un değerli oyunculardan kurulu bir kadrosunun olduğunu belirterek, "Şu anda hak etmedikleri bir durumdalar. Bu durum suni bir durum. Önümüzde, ilk devreye kadar 8 hafta var. Alabileceğimiz maksimum puanlarla olmamız gereken yerimizde ligi tamamlamak istiyoruz. Sezon sonunda da ilk 2 veya ilk 6 arasında yer almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolu halkından destek isteyen Karafırtınalar, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ve başarılı olmaya çalışacaklarını kaydetti.

Töreninin ardından Çarıkçı, Karafırtınalar ile tesiste incelemelerde bulundu.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar, futbolcularla da tanıştı.