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GÜNCELLEME - FETÖ zanlıları Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı

27 Ekim 2017 Cuma, 18:38
GÜNCELLEME - FETÖ zanlıları Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan 17 zanlı, Yunanistan'ın İstanköy Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı.

Sahil güvenlik ekiplerince Bodrum Karaada açıklarında durumundan şüphelenilen bir motor yata "dur" ihtarında bulunuldu.

Durdurulan yatta ekiplerce yapılan aramada organizatörlük yaptıkları iddia edilen iki tekne kaptanı, 4 Suriye uyruklu ile 13'ü çocuk 30 Türk vatandaşı yakalandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 Türk vatandaşının, Ankara ve İzmir'de yaşayan Emniyet, Milli Eğitim, TSK, TİB gibi farklı kurumlardan ihraç edilen ve arama kaydı bulunan FETÖ üyeleri olduğu belirtildi.

Türk uyruklu iki organizatör ile Bodrum Limanı'na getirilen zanlılar polis ekiplerine teslim edildi.

Zanlıların Yunanistan'ın İstanköy Adası'na gitmek için kullandığı motoryata el konuldu. Zanlıları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan iki kaptan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Şüphelilerden Ömer Yusuf Y'nin komiser yardımcısıyken yürütülen soruşturma kapsamında kamudan ihraç edildiği, Muhammet B'nin ise örgütün emniyet teşkilatı personelinden sorumlu kişiler listesinde bulunduğu öğrenildi.

Adına kayıtlı cep telefonunun örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcıları arasında yer aldığı belirtilen Muhammet B'nin bir okulda görevliyken ihraç edildiği kaydedildi.

Ayrıca Muhammet B'nin, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla dava dosyasının bulunduğu tespit edildi.

Hamza D'nin uzman olarak görev yaparken, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme" suçlamasıyla hakkında dava açıldığı öğrenildi.

Hamza D'nin ayrıca, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "Bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alanen ifşa etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yargılandığı bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerden Recep Ş'nin de ByLock kullanıcıları arasında yer aldığı, müfettiş olarak görevliyken kamudan ihraç edildiği, Çankırı Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hakkında "yakalama" kararının bulunduğu bildirildi.

Cep telefonunda ByLock tespit edilen Sultan Ş'nin denetçi olarak görevliyken kamudan ihraç edildiği anlaşıldı.

ByLock kullanıcısı Abdullah A'nın öğretmenlik yaparken ihraç edildiği, "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan açılan davada "takipsizlik" kararı verildiği bilgisine ulaşıldı.

Gözaltındaki Ümran Y'nin de "Göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan yargılandığı tespit edildi. Hasan S'nin astsubayken meslekten ihraç edildiği, 2017'de "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hakkında "yakalama" kararı bulunduğu öğrenildi.

Elif S'nin de ByLock kullanıcısı olduğu, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamasıyla iki ilde açılmış davalarının bulunduğu ve arandığı tespit edildi.

Hayriye B'nin de örgütün emniyet teşkilatı personelinden sorumlu kişiler listesinde yer aldığı bildirildi.





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