Dumlupınar Şehitliği'ne özel klip

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir özel okulun öğretmen ve öğrencileri, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla Dumlupınar Şehitliği'ni konu alan bir klip çekti.

İlkokul müdürü Halil Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in ilanını farklı bir etkinlikle kutlamak istedikleri için bir klip çektiklerini söyledi.

Klipte 137 bin şehidin bulunduğu Dumlupınar Şehitliği'ni tanıttıklarını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Klipte cumhuriyeti en iyi şekilde anlatmaya çalıştık. Cumhuriyetin ilanının 94. yılında öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle 'eledim eledim, höllük eledim' türküsüne güzel bir klip hazırladık. Bilindiği gibi Başkomutanlık Meydan Muharebesi, yani Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde 137 bin şehit verildi. Biz buranın tanınmamasına ve bilinmemesine çok üzülüyoruz. Çanakkale, mutlaka çok önemli. Dumlupınar da bir o kadar önemlidir. Biz bu kliple cumhuriyetin temellerinin atılmasında çok büyük önemi olan Dumlupınar ilçemizi ve şehitliğimizi tanıtmayı amaçladık. Çalışmada emeği geçen idaremize, öğretmen, öğrenci ve velilerimize çok teşekkür ediyorum."

Öğretmen Esra Özevren, klip çalışmasında görev almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çok keyifli ve verimli bir etkinlik oldu. İnşallah bu kliple Dumlupınar'ı tanıtacağız." diye konuştu.

Klipte görev alan 8. sınıf öğrencisi Ilgın Ballık da şehitliğe gittiğinde çok duygulandığını, kliple şehitliğin tanıtılmasına katkı sağlanacağı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

