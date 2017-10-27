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KOCAELİ (AA) - Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yakup Bulut, "Önceki darbelerden farklı olarak 15 Temmuz'un bazı yönlerini okumak lazım. Bu girişim bana göre bir darbenin çok çok ötesinde sadece Türkiye coğrafyasını değil aslında İslam coğrafyasının bir bakıma umudunu kırmaya, orada inkişaf eden gelişen gidişatı durdurmaya yönelik bir kalkışmadır." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından The Green Park Kartepe Otel'de düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Kartepe Zirvesi'nde "FETÖ Yapılanması" başlıklı oturumu yöneten Prof. Dr. Bulut, "Sivil Toplumdan İhanet Örgütüne Giden Yol: FETÖ" konulu sunum yaptı.

Bulut, 15 Temmuz'un darbeler tarihinde farklı bir yerinin olduğunu ve iyi okunması gerektiğini belirterek, "Bu girişim bana göre bir darbenin çok çok ötesinde sadece Türkiye coğrafyasını değil aslında İslam coğrafyasının bir bakıma umudunu kırmaya, orada inkişaf eden, gelişen gidişatı durdurmaya yönelik bir kalkışmadır. Küçümsenmemesi gereken bir kalkışmadır. Dünya tarihinde benim gördüğüm, halkın tepki koyması bakımından ilktir. Ben bunu 'toplumun istihdamı' olarak değerlendiriyorum." şeklinde konuştu.

Kalkışmanın 1-2 yıl öncesinde farklı yerlerde "diktatör" kelimesiyle "Türkiye otoriterleşiyor" ifadelerinin kullanılmaya başlandığını ve bunun aslında darbeye gidişin alt yapısını oluşturduğunu anlatan Bulut, özellikle Abdülhamid döneminde de kullanılan "Kızıl Sultan" kavramının zihinlere yerleştirilmeye çalışıldığını, algı yönetimi yapıldığını aktardı.

Darbeyi yapanların beklemediği sonuçlarla karşılaştıklarını anımsatan Bulut, bugünkü iletişim ve bilgi teknolojileri dikkate alındığında topluma darbe girişiminin arka planında neler olup bittiğini anlatma şansının geçmiş dönemlere nazaran çok fazla olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yükselme dönemine her girişinde, emeklemeden kurtulamaya başladığında darbelerle yüz yüze kaldığını dile getiren Bulut, şöyle devam etti:

"Esasında 1970'li yılların sonunda petrol krizinin ardından dünyadaki fikri dönüşüm şöyle bir şema ortaya koyuyordu. O şemanın içerisinde devletin küçülmesi, sivil toplum kuruluşlarının ya da hükümet dışı organizasyonların devreye girmesi, aslında devletin dışındaki alanların da devlet gibi toplumsal sorunları çözmede aktörel bir rol üstlenmesine vurgu yapılıyordu. Aslında bu, fikri adres göstermedir. Geleneksel usullerle, artık darbelerle Türkiye'yi dizayn edemeyeceklerini anlayanlar bizzat kendi içimizden, belki sureti bizden ama sireti asla bizden olmayan, toplumun kendi iç dinamiklerini kullanmak suretiyle bir yapılanmaya gitti. İşte o yapılanmanın iki boyutu çok önemli oldu. Bunlardan bir tanesi esasında eğitim boyutu, bunun için dikkatli bir örgütlenme yapıldı. İkincisi de eğitimle elde edilen kazanımların devletin farklı alanlarında özellikle askeri yargı, bürokratik mekanizmalarda rol almasıydı."

Oturumda "15 Temmuz Darbesinin Arkasındaki Örgütlerin Karakteristik Özellikleri" konulu sunum yapan Sakarya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ramazan Biçer de yeni çağ ile birtakım oluşumların meydana geldiğini, bu oluşumların ilk etapta dini olarak değerlendirildiğini ancak kesinlikle dini değil, dini söylemli olduklarını anlattı.

Bu tür yapıların hemen hemen her dinin temalarında kendisine ait izler bulunduğuna dikkati çeken Biçer, "Bunların ortak yönü hiçbir yere bağlı olmamak ama herkesle bağlantılı olarak düşünülür. Bu çok ciddi anlamda küresel güçtür. Bunların altın temalarında ilki altın çağa ulaşmak ve altın nesil oluşturmaktır. Bir başka önemli hususları da seçkin insanları meydana getirmektir. Ben bir grubu anlatmıyorum." diye konuştu.

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği'nden Çağatay Gülaştı da "Terör Örgütü FETÖ'nün Ülkemizde ve Dünyada STK'lar Üzerinde Yapılanması" konulu sunumunda FETÖ'nün yapısındaki sinsilik, aldıkları kararlardaki etkili duruşu ve biatçı karakteriyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük irticai oluşumu olduğunu söyledi.

Oturumda Polis Akademisi'nden Yrd. Doç. Dr. Ali Kuyaksil de "Farklı Bakış Açılarından FETÖ Gerçeği" başlıklı sunum yaptı.

Öte yandan, Ömer Halisdemir Salonu'nda "Darbelerle İdari ve Hukuki Mücadele", Prof. Dr. İlhan Varank Salonu'nda ise "Darbeler ve Ekonomi" konulu oturumlar gerçekleştirildi.



